Лекция о городах-героях Великой Отечественной войны пройдет в Химках 6 мая

В Детской школе искусств имени Алексея Верстовского в Химках 6 мая состоится лекция об обороне городов во время Великой Отечественной войны и присвоении почетного звания «Город-Герой». Особое внимание на занятии уделят Москве, Ленинграду, Волгограду и Севастополю.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что патриотическую лекцию организовали, чтобы напомнить подрастающему поколению о ценности мира и свободы.

«Звание „Город-герой“ — это не просто статус, это символ бессмертного подвига народа, его единства и силы духа», — пояснила она.

Как подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина, сегодня особенно важно воспитывать в молодежи патриотизм и уважение к подвигу предков.

«Россия вновь сталкивается с вызовами и угрозами. Когда наши бойцы участвуют в специальной военной операции, особенно важно сохранять и передавать историческую правду», — сказала народный избранник.

Патриотический урок о городах-героях пройдет в Химках 6 мая в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2. Он станет частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений». С 2024 года проект реализуют в Химках, чтобы объединить жителей разных возрастов вокруг общих ценностей: любви к стране и к своему городу, уважения к истории и культуре России.