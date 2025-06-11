Лекция о годовщине Выборгской наступательной операции прошла в Балашихе

В гимназии № 3 в Балашихе прошла патриотическая встреча, посвященная 81-й годовщине начала Выборгской наступательной операции 1944 года. Мероприятие под лозунгом «Успех в единстве поколений» объединило школьников, педагогов и общественных деятелей, чтобы вспомнить героическое прошлое и подчеркнуть важность преемственности патриотических ценностей.

Выборгская операция, начавшаяся 10 июня 1944 года, стала ключевым этапом в освобождении Ленинграда от угрозы. Войска Ленинградского фронта, при поддержке Балтийского флота и Ладожской флотилии, прорвали мощную финскую оборону на Карельском перешейке, известную как «Карельский вал».

Несмотря на ожесточенное сопротивление, советские силы после массированной артподготовки 9 июня сломили первую линию обороны, а к 18 июня преодолели вторую. Штурм третьей линии начался 19 июня, и уже вскоре Финляндия, столкнувшись с тяжелыми потерями, начала искать пути к миру. Итогом операции стало освобождение Карельского перешейка и окончательное устранение угрозы Ленинграду.

Депутат городского совета Вячеслав Крылов подчеркнул актуальность исторической памяти в наше время.

«Сегодня в условиях специальной военной операции мы видим, как наши военнослужащие продолжают традиции своих предков, защищая страну. Неоценима и роль тыла: трудовые династии передают профессионализм и любовь к Родине, а волонтеры всех возрастов — от школьников до ветеранов — поддерживают фронт, собирая гуманитарную помощь, изготавливая маскировочные сети и окопные свечи, отправляя письма солдатам», — отметил Вячеслав Крылов.

На встрече Вячеслав Крылов вручил партийный билет новому члену «Единой России», благодарственные письма Совета депутатов четырем активистам за их патриотизм и удостоверение сторонника партии одному из участников. Особо отметили представителя династии педагогов, чей вклад в воспитание молодежи стал примером преемственности.

Такие встречи под девизом «Успех в единстве поколений» продолжатся в школах, библиотеках и культурных центрах Балашихи. Они станут площадкой для диалога поколений, укрепления исторической памяти и сплочения общества вокруг общих ценностей.