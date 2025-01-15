Лекция о футболисте Гаврииле Качалине пройдет в Химках 16 января

О жизни и спортивных достижениях известного советского футболиста и заслуженного мастера спорта Советского Союза Гавриила Качалина расскажут воспитанникам клуба «Благо». После лекции ребята примут участие в сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне».

Гавриил Качалин в качестве тренера смог построить команду, которая на равных с сильнейшими сборными мира выступала на крупнейших первенствах.

«Победы на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году и на чемпионате Европы в 1960 году не только укрепили позиции СССР на мировой спортивной арене, но и стали важными событиями в истории страны», — рассказал муниципальный депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Лекция организуют в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений», главная цель которой объединить жителей округа вокруг общих ценностей — любви к России.

«Такие мероприятия не только поддерживают спортивный дух, но и напоминают о важности сохранения исторической памяти. В условиях специальной военной операции воспитание патриотизма и уважения к прошлому — это неотъемлемая часть формирования сильного и сплоченного общества», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие проведут 16 января в 11:00 в спортивном комплексе «Родина» по адресу: улица Чкалова, дом № 4а.