Лекция о достижениях путешественника Федора Конюхова прошла в Химках

Федор Конюхов — известный путешественник, писатель, художник и священник. Ему удалось в одиночку совершить пять кругосветных плаваний и семнадцать раз пересечь Атлантику, один из которых на весельной лодке. Эти и другие интересные факты о жизни Федора Федоровича узнали присутствующие.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, которая реализуется в округе с начала июля. Более 500 мероприятий под эгидой «Успех в единстве поколений» уже провели за это время. Впереди юбилейный год победы. Он обещает принести еще больше важных для сохранения истории нашей страны встреч.

«Для жителей нашего округа регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. Это мастер-классы, встречи с участниками СВО, лекции, выставки, кинопоказы и многое другое. Мероприятие в школе № 1 также стало возможно благодаря общественной программе» — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.