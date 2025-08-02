Лекция ко Дню Воздушно-десантных войск прошла в Химках

В Химках в «Тридцать первой школе» прочитали патриотическую лекцию ко Дню Воздушно-десантных войск. В мероприятии приняли участие муниципальный депутат Артур Каримов и ветеран СВО Владимир Коннов.

Слушателям показали исторические видео и фотографии, а также показали униформу солдат.

«Военно-воздушный десант славится своим девизом „Никто, кроме нас“. Сегодня эти ребята отважно сражаются в зонах проведения специальной военной операции и выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим», — сказал Артур Каримов.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев отметил, что в Химках гордятся героями ВДВ, а также их решимостью и духом. Праздник напоминает о мужестве и единстве в защите Родины.

Активист партии «Единая Россия» Евгения Купп поздравила военнослужащих с праздником и поблагодарила всех, кто служит или служил в Воздушно-десантных войсках.