Лекция ко Дню военных медиков прошла в Химках

На базе школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках провели тематический урок, посвященный Дню военного медика. Занятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Такие мероприятия объединяют разные поколения. На встрече собрались школьники, депутаты и участники специальной военной операции.

«Военные медики первыми встречают последствия боя и последними покидают поле сражения. Их работа требует мужества и выдержки. Истории о спасении бойцов — настоящая школа характера для нашего молодого поколения», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Особенностью встречи стала практико-ориентированная часть с участием ефрейтора Ксении Сычевой — участницы спецоперации, которая поделилась личным опытом работы в современных условиях. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что подобные уроки необходимы для патриотического воспитания жителей разных возрастов.

«Внимание к военной истории и людям, которые стоят за этим наследием, формирует у всех нас чувство ответственности за страну. Такие встречи помогают осознавать ценность традиций и преемственность поколений», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.