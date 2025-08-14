Лекция ко Дню Военно-воздушных сил прошла в Химках

В мероприятии приняли участие жители, представители трудовых династий и почетные гости.

«От всей души поздравляю с праздником всех, кто служил и служит в Военно-воздушных силах. Всех, чья жизнь связана с небом и защитой нашей Родины! Такие встречи, особенно с участием молодежи, невероятно важны. Живое общение с ветеранами и действующими военными помогает бережно относиться к традициям, видеть историю через личные истории и формировать у молодежи осознанную гражданскую позицию», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Заслуженный летчик-испытатель, полковник ВВС Аркадий Газарян провел экскурс в 111-летнюю историю военной авиации России — от указа Николая II 1912 года до современных традиций. Особое внимание он уделил легендарным тушинским парадам и подмосковным авиапраздникам.

Также гостем встречи стал член химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня, как и много лет назад, военные летчики выполняют служебный долг в зоне СВО.

«В условиях СВО особенно важно сохранять историческую память, формировать зрелую гражданскую позицию и укреплять связь между поколениями. Когда молодежь слышит примеры, то воспринимает историю не как абстракцию, а как личную ответственность за настоящее и будущее», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Депутат Инна Монастырская напомнила, что в рамках инициативы ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.