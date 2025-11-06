Лекция ко дню учреждения высшего советского ордена «Победа» прошла в Химках

В школе «Перспектива» в Химках прошел урок мужества, посвященный редкому и почетному советскому ордену «Победа». В мероприятии приняли участие школьники, их родители, педагоги и приглашенные гости.

Собравшимся рассказали интересные факты о награде. Орден «Победа» был учрежден 8 ноября 1943 года одновременно с орденом Славы в разгар Великой Отечественной войны. Он стал высшей наградой Союза Советских Социалистических Республик для лиц высшего командного состава за успешные боевые действия, приведшие к перелому на фронте.

Урок прошел в интерактивной форме: рассказы сопровождались экспозицией школьного музея «Ордена и медали героев» и живым обсуждением.

«Такие занятия по истории невероятно важны и полезны. Здесь, в формате живого диалога, школьники получают знания, которые не всегда так подробно рассматриваются в рамках школьной программы. Они могут задать вопросы, увидеть экспонаты, по-настоящему погрузиться в тему. Именно так и рождается искренний, глубокий интерес к прошлому нашей страны», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что сегодня, когда соотечественники участвуют в специальной военной операции, защищая будущее России, особенно важно сохранять историческую память.

«Подвиги великих полководцев прошлого, удостоенных ордена „Победа“, служат для них нравственным ориентиром. Наш долг в тылу — помнить об этом и передавать эту память молодому поколению», — добавила народный избранник.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что в школах ежедневно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками специальной военной операции.