Депутат Николай Томашов отметил, что Цусимское сражение стало одним из крупнейших морских боев начала XX века. «Несмотря на неравные условия и сложную боевую обстановку, русские моряки сражались до конца, демонстрируя силу духа, стойкость и готовность отдать жизнь за Отечество. Их героизм стал символом воинской чести и верности присяге», — рассказал оню

Почетным участником мероприятия стал участник специальной военной операции Владимир Коннов. Он подчеркнул, что в условиях внешнеполитических вызовов, вопросы патриотизма и гражданской ответственности приобретают особое значение.

«Мы помним и чтим память всех военных, отдавших свою жизнь за Родину. Сегодня память о героях прошлого приобретает особое значение», — поделился депутат Валентин Герасимов.

Как напомнила депутат Инна Монастырская, мероприятие стало частью широкой программы, реализуемой в Химках с целью укрепления традиционных ценностей.