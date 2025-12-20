Лекция ко Дню органов государственной безопасности прошла в Химках

В рамках мероприятия прошла историческая лекция, на которой рассказали о значении службы ФСБ. Напомним, что День ФСБ был учрежден в 1995 году указом президента России, и дата выбрана неслучайно: 20 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия, ставшая основой для будущих структур госбезопасности. Завершилась лекция просмотром тематического видеоролика.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что сотрудники ФСБ всегда славились своими героями, и их служба играет ключевую роль в проведении специальной военной операции.

Депутат Химок Татьяна Кавторева подчеркнула, что в истории страны много дат, посвященных образованию различных структур. Проведение мероприятий в преддверии этих дат полезно для всех поколений, так как позволяет узнать новое и провести время с единомышленниками.

Депутат Глеб Демченко добавил, что в Химках ежедневно проводятся тематические мероприятия, благодаря чему жители уже посетили более 1,8 тысячи встреч в рамках большой патриотической программы.