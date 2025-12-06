Лекция ко Дню Неизвестного Солдата прошла в Химках

В картиной галерее Сергея Горшина в Химках провели мероприятие «Подвиг солдата бессмертен». Встреча объединила учащихся школ, членов клуба «Активное долголетие», неравнодушных жителей и почетных гостей.

Муниципальный депутат Инна Монастырская выступила перед собравшимися с приветственной речью.

«Великая Отечественная война отняла миллионы жизней, и очень много советских солдат остались погребенными без имени, без вести. Эта огромная трагедия нашла глубокий отклик в сердцах людей, которые посвящали безымянным героям скульптуры, картины, стихи. Образ Неизвестного солдата стал священным символом стойкости и самопожертвования нашего народа», — отметила народный избранник.

Гостям встречи рассказали, что в День Неизвестного Солдата, 3 декабря, чтят память воинов не случайно. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили у стен Московского Кремля. Событие состоялось в честь 25-й годовщины разгрома фашистских войск под Москвой.

На мероприятии отметили, что поисковики и сегодня продолжают работать: изучают исторические сведения, организуют экспедиции, находят останки солдат, определяют их имена и участвуют в их перезахоронении.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что память о защитниках Отечества не должна увядать.

«Сегодня бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, с тем же мужеством защищают будущее России. Они — наследники славы Неизвестного солдата, и наш долг — помнить и чтить их подвиг», — сказал народный избранник.

Отметим, что арт-гостиная «Подвиг солдата бессмертен» стала частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую реализуют в Химках с прошлого года. По словам муниципального депутата Ирины Спириной, мероприятия проводят для объединения разных поколений вокруг общих ценностей: любви к своей стране и городу, уважения к истории и культуре России.