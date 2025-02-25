Лекция к годовщине признания ЛДНР прошла в Химках

В отделении «Каскад» состоялась образовательная лекция, посвященная трехлетию подписания указа о признании ЛДНР. Участникам мероприятия рассказали об историческом значении этого события, а также показали фильм «Солнцепек».

На встрече присутствовали жители округа, молодежь и участник специальной военной операции Владимир Коннов.

По словам лидера Движения общественной поддержки Владимира Харитонова, признание Россией народных республик — это история родной страны, которую важно помнить и передавать из поколения в поколение.

«Уверен, что мы не только выстоим, но и победим! Правда на нашей стороне», — подчеркнул Владимир Коннов.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова напомнила, что мероприятие прошло в рамках программы «Успех в единстве поколений», включающей лекции, мастер-классы, выставки и другие историко-патриотические мероприятия.