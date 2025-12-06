Лекция к годовщине открытия госпиталя имени Бурденко прошла в Химках

В Центральной детской школе искусств в Химках прошла лекция, посвященная 300-летней годовщине открытия Главного военного клинического госпиталя имени Николая Бурденко. Врачи медицинского учреждения сейчас спасают жизни бойцов, находящихся в зоне СВО.

Лекцию провела композитор, преподаватель Центральной детской школы искусств и врач-терапевт филиала госпиталя имени Бурденко Жанна Сипапина, которая каждый день принимает раненых защитников.

Муниципальный депутат Инна Монастырская обратилась к присутствующим с приветственной речью.

«Очень важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. История госпиталя Бурденко — это история самоотверженного служения, мужества и гуманизма», — сказала народный избранник.

По словам муниципального депутата Натальи Каныгиной, труд медиков госпиталя — это настоящий подвиг, заслуживающий глубочайшего уважения.

«Сегодня, как и сотни лет назад, врачи госпиталя Бурденко находятся на передовой борьбы за жизнь. Они спасают бойцов, получивших ранения во время специальной военной операции, возвращая их в строй и к своим семьям», — добавила Наталья Каныгина.

Отметим, что лекция прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую реализуют в Химках с 2024 года. Благодаря проекту для жителей муниципалитета ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками спецоперации, концерты, уроки мужества.