Лекарства, бинты и капельницы передали из Наро-Фоминска в зону СВО

Из Наро-Фоминска передали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В этот раз по просьбе бойцов собрали медицинские средства, включая стерильные бинты, капельницы и другие необходимые медикаменты.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов, председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов, начальник территориального управления Евгений Клюшкин и депутат Егор Балев. Всю помощь доставили в молодежный центр Наро-Фоминска, откуда ее направят в зону проведения специальной военной операции.

«Мы постоянно держим связь с нашими бойцами и их семьями. Всегда уточняем, что именно требуется в первую очередь, и оперативно реагируем на все запросы. Эту работу проводим на регулярной основе», — отметил Олег Рожнов.

Кроме того, в Наро-Фоминске продолжает функционировать пункт сбора помощи для военных и их семей. Горожане могут приносить консервы, сухофрукты, сладости, а также средства гигиены и другие необходимые вещи. Пункт находится по адресу: город Наро-Фоминск, улица Ленина, дом № 25б, Молодежный комплексный центр. Приносить помощь можно ежедневно с 09:00 до 18:00.