Легкоатлетический забег прошел в Дмитровском округе

Соревнования «Помню. Бегу. 80» собрали в Центре зимних видов спорта около 100 участников со всего Подмосковья. Традиционное спортивное мероприятие посвятили 80-летию Великой Победы.

На торжественной церемонии открытия от имени главы Дмитровского округа участников приветствовала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Анна Стародубова. За активную помощь в сборе и отправке гуманитарных грузов для бойцов СВО медалью «Боевого братства» «За наше Отечество — великую Россию» наградили учителя Синьковской школы № 1 Елену Розову.

В забеге участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители, которые были разделены на возрастные категории. Мужчины старше 18 лет бежали дистанцию пять километров, юноши и девушки в возрасте 12–17 лет, а также женщины старше 18 лет — три километра, дети от трех до 12 лет преодолевали 600 метров, получив на финише памятную медаль. Самому взрослому участнику забега было около 80 лет, самому юному — всего три года.

На финише бегунов ждали вода, сладкие угощения, солдатская каша и горячий чай из самовара. В гостевой зоне центра была организована выставку военной ретротехники и трофейной амуниции времен Великой Отечественной войны и СВО. Для гостей провели мастер-классы по разборке-сборке учебного оружия.

Глава округа Иван Курданин отметил, что такие мероприятия способствуют не только укреплению здоровья, но и связей, которые объединяют людей разных поколений.