Ледовое шоу Ильи Авербуха увидели жители Балашихи

Илья Авербух в свой день рождения представил легендарное шоу для семей участников СВО в Балашихе. На новогоднем спектакле «Щелкунчик и Мышиный король» собралось более четырех тысяч членов семей военнослужащих. Гостей приветствовали глава Балашихи Сергей Юров и сам режиссер-постановщик, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король» гастролирует по России не первый год и впервые представлено в Балашихе. Это любимое новогоднее мероприятие с масштабными декорациями и спецэффектами привлекло множество зрителей. Роли Маши и Щелкунчика исполнили олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а образ Мышиного короля воплотил чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин. В основу шоу легли инструментальные партии классического балета Чайковского.

«Сегодня во дворце имени Ю. Е. Ляпкина новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха „Щелкунчик и Мышиный король“ демострировалось трижды, чтобы каждый смог насладиться этим праздничным спектаклем на льду. На трибунах присутствовали люди, которыми мы гордимся — члены семей наших защитников, волонтеры и школьники», — прокомментировал глава округа Сергей Юров.

Всего более 15 тысяч зрителей стали свидетелями зрелищных номеров именитых фигуристов.