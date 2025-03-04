Ледовое шоу Ильи Авербуха «Морозко» прошло в Волоколамске

Артисты показали на льду дворца «Лидер» всеми любимую сказку в современной интерпретации, со спецэффектами и масштабными декорациями. Роли исполнили известные фигуристы, олимпийские чемпионы, победители национальных и мировых чемпионатов.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что красочное ледовое представление стало способом поддержать детей, чьи отцы сейчас защищают Отечество в зоне СВО. «Билеты на шоу мы также передали и для учеников наших сельских и городских школ, проявивших себя в крупных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях», — рассказала руководитель муниципалитета.

Фигуристы продемонстрировали безупречное фигурное катание, головокружительные трюки и акробатические элементы. Юным зрителям очень понравился спектакль.

«Это было эффектно, красиво и загадочно. Вообще все понравилось. Потрясающее представление», — рассказал ученик Волоколамской гимназии № 1 Егор Курочкин.