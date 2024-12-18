Лазерный тир открыли в школе № 1 в Орехово-Зуеве

Школьники смогут освоить искусство стрельбы не только в теории, но и на практике. В тире будут проводиться различные уроки и мастер-классы.
Непосредственные участники специальной военной операции расскажут ученикам, как работать с оружием, правильно выполнять стойку при ведении огня и стрелять по мишеням.
«В лазерном тире у нас существует множество различных вариантов программ. Можно установить три мишени, можно интерактивную небольшую игру сделать, где мишени меняются между собой», — рассказала педагог по военно-патриотическому воспитанию школы № 1 Елена Салекова.
В арсенале тира есть несколько видов оружия: спортивная винтовка, пистолет Макарова и автомат Калашникова. Помимо мастер-классов, здесь также будут проходить уроки по основам безопасности и защиты Родины и занятия школьного военно-патриотического клуба.
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