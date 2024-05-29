Лавров призвал страны Глобального Юга отказаться от участия в «мирном саммите» по Украине

Глава МИД Лавров призвал страны Юга пропустить саммит по Украине в Швейцарии

Фото: РИА «Новости»

Страны Глобального Юга не должны поддаваться давлению Запада и участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Цель этого мероприятия — предъявление России неприемлемого ультиматума, отметил министр.

По его словам, причиной развязывания Западом гибридного конфликта против РФ стал самостоятельный внешнеполитический курс России.

Ранее стало известно, что лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин не поедут на «мирную конференцию» по Украине в Швейцарию. По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, это стало сигналом для стран коллективного Запада и Глобального Юга.

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