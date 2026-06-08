Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про СВО

Разрешение конфликта на Украине зависит не от переговоров, а от успехов на фронте, заявил глава МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом. Видеозапись опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос о перспективах выполнения договоренностей, достигнутых с США в Анкоридже, Лавров напомнил, что все предыдущие переговоры с западными лидерами по Украине к успеху не привели. Еще в 2014 году Польша, Франция и Германия стали гарантами договоренностей, нарушенных на следующий день.

Судя по заявлению госсекретаря Марка Рубио, США также не готовы сотрудничать, подчеркнул он.

«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — добавил министр.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что США выйдут из переговоров.