Лариса Долина и Андрей Соколов передали оборудование бойцам СВО

Российским бойцам мотострелкового полка, действующего на Харьковском направлении, доставили квадрокоптеры и FPV-дроны. Оборудование приобрели на средства, полученные в сборе народных артистов России Ларисы Долиной и Андрея Соколова совместно с «Народным фронтом». Об этом сообщили в пресс-службе общероссийского движения.

«Для нас это не просто техника — это шанс сохранить жизни и эффективнее выполнять боевые задачи. Оборудование действительно передовое — то, что сейчас крайне необходимо. Спасибо всем, кто участвовал в сборе. Мы чувствуем вашу поддержку и знаем, что за нами вся страна», — поделился один из получателей оборудования, военнослужащий с позывным Лексус.

В сборе средств для покупки оборудования участвовали тысячи неравнодушных россиян. Его открыли с 31 января. Кроме того, бойцу с позывным Музыкант передали гитару с автографом Андрея Соколова.

Участники движения намерены продолжать собирать гуманитарную и военную помощь для российских бойцов и жителей приграничных территорий России.

«Я хочу сказать большое спасибо каждому, кто откликнулся. Вместе мы делаем важное дело — помогаем тем, кто защищает Родину. Но наша работа не заканчивается: впереди еще много задач, и мы будем продолжать помогать», — заверил представитель «Народного фронта», народный артист России Андрей Соколов.