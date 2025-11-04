«Ланцет» вывел из строя украинскую РЛС дальнего на Сумском направлении

Российские бойцы ударом беспилотника «Ланцет» уничтожили радиолокационную станцию противника дальнего действия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате разведывательных мероприятий <…> в тыловом районе противника на Сумском направлении была обнаружена радиолокационная станция дальнего действия П-18 ВСУ», — отметили в ведомстве.

По координатам обнаруженной РЛС запустили барражирующий боеприпас «Ланцет». Он пролетел больше 80 километров и попал в цель.

Ранее ВС России благодаря беспилотнику «Ланцет» и FPV-дроноам уничтожили два танка ВСУ в Харьковской области: Т-72 и Leopard.