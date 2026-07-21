Лантратова сообщила о подготовке нового обмена с Украиной

Новый обмен между Россией и Украиной может пройти в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По ее словам, сейчас стороны утверждают списки, которые отдельно формируются на гражданских лиц и военнослужащих.

«Очень важный готовим обмен. Мы не называем даты, чтобы не сорвать это. Понимаете, тут даже не про то, что должно произойти. Это семьи, которые ждут и надеются», — подчеркнула омбудсмен.

Лантратова добавила, что от родственников получает большое количество обращений, ей регулярно приходит множество вопросов о включении конкретных людей в списки на предстоящий обмен.

«Постоянно с командой ведем приемы граждан, в том числе по видеосвязи, чтобы принимать людей из регионов», — заключила она.

Ранее Лантратова обратилась с письмом в ООН из-за волны атак ВСУ на российские регионы.