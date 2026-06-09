Лантратова помогла вернуться россиянке с Украины после шести лет отсутствия

Женщина, вернувшаяся с Украины после шести лет отсутствия на родине, вместе с сыном записала видеообращение, в котором благодарит за помощь уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Об этом сообщил телеграм-канал омбудсмена.

Лариса — гражданка России. В марте 2020 года она поехала в город Владимир-Волынский на Украине, чтобы забрать свою пожилую маму. Из-за пандемии границы оказались перекрыты, женщины не смогли выехать. Затем началась специальная военная операция.

К уполномоченному по правам человека обратился сын Ларисы Иван. Он рассказал, что сотрудница аппарата омбудсмена Надежда Узунова была на связи в любое время суток и горячо ее поблагодарил.

Как пояснила Лантратова, на этот раз пять человек вернулись к своим семьям в Россию, в том числе Лариса. И столько же отправились на Украину. Всего, как обещали ранее, воссоединились 10 семей. Омбудсмен подчеркнула, что вместе с людьми переправили их домашних питомцев.