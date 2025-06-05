Квартиру вдовы ветерана войны отремонтировали в Чехове

В честь 80-летия Великой Победы силами администрации муниципалитета был проведен качественный ремонт жилья Екатерины Реутовой, вдовы ветерана Великой Отечественной войны, сотрудника военной контрразведки «СМЕРШ» и полковника ФСБ Калужской губернии. В квартире привели в порядок, стены, пол и потолок.

В Чехове Екатерина Реутова живет уже пять лет. Сама она родом из Москвы. Сначала работала портнихой, потом решила стать кулинаром. Начинала со склада, а потом вышла на кухню с пятым поварским разрядом.

После ремонта жилье пенсионерки приобрело аккуратный и уютный вид. «Хочу поблагодарить всех, кто сделал мне такую красоту, такой порядок. Я просто тронута. И была в шоке, когда все так быстро и красиво сделали», — поделилась Екатерина Николаевна.

В обновленной квартире вдова ветерана планирует поддерживать бойцов специальной военной операции — вязать для них теплые вещи.