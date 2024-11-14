Квадрокоптер с тепловизором отправили из Чехова в зону СВО

Участник специальной военной операции с позывным Шульц получил высокотехнологичный квадрокоптер с тепловизором. Технику в зону СВО передали из администрации городского округа Чехов.

Посылку с квадрокоптером, оснащенным тепловизором, получил военнослужащий специальной военной операции с позывным Шульц. Технику уже опробовали в работе. Боец поблагодарил за помощь.

«Хочу выразить огромную благодарность от себя и своего подразделения главе округа Михаилу Собакину и администрации городского округа Чехов за предоставленную гуманитарную помощь в виде коптера с тепловизором», — сказал участник специальной военной операции.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин ранее навещал родителей бойца. Дома его ждут жена и двое детей.

«Желаю Владиславу и всем нашим военнослужащим скорейшей Победы и возвращения домой к своим семьям», — пожелал руководитель муниципалитета.

Напомним, что в Чехове работают пункты приема гуманитарной помощи. Продукты, вещи, одежду, медикаменты, средства гигиены, технику, инструменты принимают в Общественной приемной партии «Единая Россия» по улице Дружбы, дом № 21 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, суббота и воскресенье — выходные дни. Также открыт пункт в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей во Дворце культуры «Дружба» по улице Чехова, дом № 45, кабинет № 210. Позвонить туда можно по телефону: +7 (939) 841-90-09. Пункт работает каждый день с 09:00 до 18:00.

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