Курсы по цифровой грамотности для семей участников СВО запустили в Балашихе

В Балашихе стартовал новый образовательный проект — курсы по цифровой грамотности и кибербезопасности, ориентированные на членов семей участников специальной военной операции и представителей программы «Активное долголетие». Инициатором проекта выступила Общественная палата городского округа, а реализацией занимается компьютерная школа «Киберуан» совместно с региональным ресурсным центром «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

Многие люди испытывают сложности при использовании интернета — будь то регистрация на портале Госуслуг, онлайн-покупки или оплата коммунальных услуг. Особенно актуальны вопросы цифровой и финансовой безопасности.

«Поэтому мы решили запустить курсы, которые помогут людям старшего поколения чувствовать себя уверенно в цифровой среде», — рассказала председатель Общественной палаты и руководитель центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Программа курса, разработанная специалистами школы «Киберуан», адаптирована под потребности и уровень подготовки аудитории среднего и старшего возраста. Занятия рассчитаны на пять недель и охватывают базовые цифровые навыки, безопасное поведение в интернете, работу с государственными онлайн-сервисами, маркетплейсами и службами доставки. Особое внимание уделяется защите персональных данных и финансовой безопасности.

Обучение будет проходить на площадках школы «Киберуан» в различных микрорайонах Балашихи, что обеспечит удобный доступ для жителей всего города. Каждая группа рассчитана на 15 человек, всего одновременно смогут обучаться до 75 участников. По окончании курса слушатели получат сертификаты, подтверждающие приобретенные навыки.

Информация о наборе на курсы будет размещена в социальных сетях Общественной палаты городского округа и центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.