Курсы арт-терапии запустили в реабилитационном центре «Ясенки» в Подмосковье

В Центре реабилитации «Ясенки» запустили новый курс для женщин, сопровождающих бойцов специальной военной операции, проходящих реабилитацию. Программа, построенная на базе арт-терапии, призвана помочь восполнить внутренние силы.

Арт-терапия — это психологический метод, который использует творчество и искусство. Его основная задача помочь человеку через самовыражение обрести душевное равновесие и лучше понять себя.

На первом занятии женщины рисовали, используя необычные материалы: кофейный сироп и перламутровые краски. Кофе выбрали не случайно. Психологи объясняют, что работа с ним усиливает терапевтический эффект, так как он сам по себе обладает антистрессовыми и антиоксидантными свойствами.

В уютной, спокойной атмосфере женщины создавали художественные работы, общались и рассказывали о себе.

Ведущая группы, психолог Евгения Голубева отметила, что на создание программы ее мотивировало набдюдение за женщинами, которые поддерживают родных в центре.

«Полноценно участвуя в реабилитации своих родных, им необходимо постоянно быть в тонусе, что очень быстро приводит к выгоранию. Арт-терапия — это уникальный метод, который с одной стороны, обладает неограниченными возможностями, а с другой стороны — позволяет быстро вернуться в ресурсное состояние», — пояснила Евгения.