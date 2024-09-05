Курские предприниматели получат отсрочку по уплате налогов

Пострадавшие бизнесмены из Курской области получат доступ к отсрочке по уплате налогов и страховых взносов. Об этом сообщил сайт правительства.

Отсрочку предоставят на год. Постановление о поддержке предпринимателей подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет касаться бизнесменов приграничных территорий Курской области, где ввели режим КТО.

Предприниматели также получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По данным МЧС, жители Курской области получили выплаты на 1,3 миллиарда рублей. Средства направили более 87,6 тысячи пострадавшим, сообщил RT.