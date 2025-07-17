Курс профпереподготовки ветеранов СВО завершился в Одинцове

Интенсивный образовательный курс для ветеранов специальной военной операции завершен — 19 человек в течение двух месяцев обучались современным методам управления региональным и муниципальным хозяйством. Второй поток программы переподготовки проходил на базе Одинцовского филиала МГИМО и носил название «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Ветераны боевых действий не только посещали образовательные занятия в кампусе, но и раз в неделю слушатели практические семинары на инфраструктурных объектах — среди них «Мособлгаз», «Мытищинская Теплосеть», «Водоканал» города Подольска, а также Одинцовский парк имени Лазутиной.

Церемония вручения дипломов прошла в Доме приемов МИДа, с каждым из выпускников, как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, уже начали обсуждать варианты трудоустройства — кому-то по душе госслужба, кому-то отраслевые предприятия, а кто-то хочет работать в своем муниципалитете, быть ближе к людям.