Угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост похож на кудахтание курицы на гнезде. Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор Леонид Ивлев в беседе с РИА «Новости» русской поговоркой охарактеризовал высказывания украинского чиновника.

«Отвечу тоже русской поговоркой: „Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет“. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — отметил Ивлев.

Украина уже дважды предпринимала попытки атаковать Крымскую переправу. Утром 8 октября 2022 года на мосту подорвали грузовик, в результате чего загорелись топливные цистерны на железной дороге. Обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

В 2023 году в июле ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотными катерами. Взрыв повредил автодорожную часть моста. Ответственность за теракты взяла на себя служба безопасности Украины.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.