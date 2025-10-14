Сегодня 11:15 Кулинарный мастер-класс для детей бойцов СВО прошел в Лобне 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

Дети

Лобня

Занятие провели сотрудники недавно открывшегося в центральном парке семейного ресторана. Повара постарались наглядно показать ребятам, что бургер вполне можно приготовить своими руками, главное — желание и хорошее настроение.

Маленькие кулинары увлеченно смешивали овощи, готовили соус и собирали аппетитную башню из булочки, сочной котлеты, зелени и сыра, которая почти ничем не отличается от блюда, приготовленного профессионалами. При этом каждый бургер был по-своему уникален. Кто-то добавил больше кетчупа, кто-то предпочел майонез, а кто-то смешал все вместе, создав, как настоящий шеф-повар, свой фирменный рецепт. Родители, гости ресторана и глава города Анна Кротова ребят от творческого процесса старались не отвлекать, предоставив им возможность самостоятельно осваивать премудрости поварского дела.

«Я сам, если честно, только на фронте научился хорошо готовить. Так что, я думаю, лучше с юности учить детей, потому что какие-то азы самостоятельности пусть будут лучше, как говорится, с пеленок», — отметил участник СВО Владислав Волков.

Кулинарный мастер класс — только маленькая часть большой работы по поддержке семей участников специальной военной операции. В Лобне действует обширная программа помощи. Каждую неделю для детей и их родителей придумывают что-то интересное: они бесплатно смотрят мультфильмы, играют в боулинг, ходят в цирк и принимают участие в увлекательных квестах. «Семьи, которые остались без отцов, всегда нуждаются в поддержке, большая работа действительно ведется. Очень много у нас программ и для ветеранов, и для их семей. Есть постоянно действующие программы, есть какие-то акции, есть способы поддержки. Это очень важно и очень ценно», — подчеркнул руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников.