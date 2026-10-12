Кулинарное занятие для детей участников СВО провели в Солнечногорске

8 октября в новом корпусе школы № 4 организовали мастер-класс по приготовлению десерта для детей участников специальной военной операции. Организатором встречи выступила Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска.

Мастер-класс провела Ольга Паршутина — профессиональный шеф-повар с опытом работы более 25 лет и супруга участника СВО. Вместе с юными участниками она приготовила десерт «Красный бархат».

К мероприятию также присоединились советник главы муниципалитета Виктория Куракова, депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Лариса Борисова, руководитель женского клуба «СВО» Кристина Авдалян и сотрудник «Шереметьево ВИП», волонтер и сестра участника боевых действий Светлана Лукина.

«Для семей участников специальной военной операции важно создавать возможности для общения, творчества и новых впечатлений. Такие встречи помогают детям раскрыть свои способности, попробовать себя в интересном деле и провести время в теплой, дружеской атмосфере. Мы регулярно проводим различные мастер-классы и экскурсии на предприятия округа», — отметила советник главы муниципалитета Виктория Куракова.

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска участники специальной военной операции и их близкие могут обратиться за психологической и юридической поддержкой, помощью в реабилитации и адаптации, оформлении льгот и поиске работы. Организация находится по адресу: улица Красная, дом № 22А, торговый центр «Солнечный», первый этаж.

Желающие присоединиться к команде Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска могут обратиться по телефону: +7 (996) 966-33-70.