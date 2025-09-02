Кулеба назвал идею отправки войск на Украину кошмаром политиков в ЕС

Идея переброски европейского военного контингента на Украину является кошмаром для многих западных политиков, так как не пользуется популярностью у избирателей. Об этом газете The Washington Post заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он объяснил, что дискуссии о гарантиях безопасности для республики зашли в тупик.

«Идея отправки войск — это предвыборный кошмар для большинства европейских политиков: избиратели не хотят об этом слышать», — подчеркнул дипломат.

Кулеба предположил, что затраты на европейских военных, отправленных на Украину в качестве гарантии безопасности, будут чрезмерными и беспрецедентными. По его словам, переброска миротворцев на территории, расположенные вдали от линии боевого соприкосновения, не окажут значительного влияния на ситуацию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что в Европе пока не планируют отправлять военных на Украину. Он уточнил, что Запад считает приоритетом выработку гарантий безопасности для республики, сообщил RT.