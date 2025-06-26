«Кубок Ветеранов» по настольному теннису прошел в Истре

В Истре прошел традиционный турнир по настольному теннису «Кубок Ветеранов», посвященный Дню памяти и скорби. Соревнования объединили 30 человек из Москвы, Истры, Красногорска, Солнечногорска, Рузы и Дедовска.

Турнир прошел в спортивном зале школы № 2 в микрорайоне Восточный. Перед началом состязаний спортсмены почтили память павших минутой молчания. С приветственным словом к участникам обратились директор школы Оскар Латыпов и председатель Совета ветеранов, генерал-лейтенант Владимир Чиковани.

Соревнования провели в двух возрастных категориях. В группе 50–59 лет победу одержал Вадим Петров из Дедовска. Второе место занял житель Истры Илья Егорычев, третьим стал Юрий Кайсин из Москвы. Среди участников старше 60 лет лидировал Андрей Чумак из Москвы, серебряную медаль завоевал Олег Плющ из Павловской Слободы, а бронзу — 72-летний Валерий Петрушин из Красногорска.

Все победы спортсмены посвятили российским военным, участвующим в специальной военной операции.