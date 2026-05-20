Ксения Мишонова посетила филиал фонда «Защитники Отечества» в Реутове

Встреча, посвященная поддержке участников спецоперации, ветеранов и их семей, состоялась в Реутове. В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребенка Московской области, координатор проекта «Женское движение Единой России» Ксения Мишонова и глава муниципалитета Алексей Ковязин.

В Реутове ведется ежедневная системная работа по поддержке участников СВО и их семей. Местный филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь жителям Реутова, Балашихи, Люберец и Королева.

Руководитель организации Елена Питьева рассказала, что особенностью реутовской системы является двухуровневый подход. Филиал объединяет возможности государственного фонда и муниципальной поддержки, что позволяет оперативно рассматривать обращения и работать адресно.

Участники СВО и их семьи могут получить в режиме «одного окна» необходимую поддержку — от медицинской помощи и реабилитации до юридических консультаций и содействия в трудоустройстве. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, помогая решать самые разные вопросы.