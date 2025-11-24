Крыша многоэтажки загорелась в Новороссийске от падения БПЛА

Пожар разгорелся на крыше многоэтажки в результате атаки беспилотников на Новороссийск. Очевидцы сообщили, что слышали сигналы машин экстренных служб в этом районе.

По словам местных жителей, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на крыше многоэтажного дома в прибрежном районе города. Горожане сообщают о громких звуках взрывов, артиллерийской стрельбе.

«Очень громко, звуки как будто ракета, потом взрыв. Срабатывают сигнализации у припаркованных машин. Слышен был судовой колокол, когда сирены гудели. Слышали звук мотора», — поделилась горожанка.

Во время воздушной атаки в городе взломали систему оповещения. Новороссийцы услышали предупреждения о шторме, химической и радиационной опасности и других ЧП. Позже администрация опровергла информацию и сообщила о взломе системы оповещения.

«Из нескольких районов города жители сообщили, что кроме сирен сработало голосовое оповещение, предупреждающее о других видах чрезвычайных ситуаций. Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения», — сообщила администрация.

В местных пабликах предупреждают, что атака может продлиться до утра.