Крыша административного здания загорелась из-за падения обломков БПЛА в Курской области

Пять беспилотников самолетного типа сбили минувшей ночью над территорией Курской области. О работе сил ПВО сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Часть обломков упало в Железногорске. Было зафиксировано незначительно возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий», — уточнил он.

По данным губернатора, возгорание оперативно ликвидировали. Других подробностей Смирнов не привел.

Также глава области призвал жителей к осторожности и напомнил о том, что при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов к ним ни в коем случае нельзя приближаться, так как это очень опасно.

«Сообщить о находке можно по телефону 112», — напомнил губернатор.

В Минобороны ранее заявили об уничтожении в ночь на 30 октября 23 беспилотников над несколькими регионами страны. Семь из них сбили над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей и один — над Белгородской областью.