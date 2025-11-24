Крупный гуманитарный конвой отправится из Павловского Посада в зону СВО

Городской округ продолжается оказывать активную поддержку участникам специальной военной операции. В ближайшее время очередную партию гуманитарного груза доставят на передовую.

Данная масштабная акция стала возможной благодаря работе штаба по поддержке военнослужащих, созданного по инициативе главы муниципалитета Дениса Семенова. Погрузка необходимых военнослужащим вещей идет во дворе администрации Павлово-Посадского округа. В состав груза вошли дорожная техника, средства связи, генераторы, индивидуальные посылки и многое другое.

Гуманитарную помощь распределят между более чем 50 подразделениями, в которых несут службу жители Павловского Посада и Электрогорска. География доставки охватывает Курскую, Белгородскую, Брянскую, Харьковскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики. Организационную поддержку при отправке оказывают постоянные волонтеры гуманитарных поездок — активисты «Молодой гвардии».