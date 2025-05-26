Крупную партию гуманитарной помощи отправили из Павловского Посада в зону СВО

Большую партию гуманитарного груза на девять миллионов рублей собрали в Павловском Посаде. Конвой сопроводит муниципальный депутат Роман Тикунов.

В составе гуманитарного груза — три автомобиля «Нива», УАЗ «Патриот», пять мотоциклов, питбайк и электровелосипед. Кроме того, бойцам передадут девять детекторов дронов, две системы радиоэлектронной борьбы «Купала», четыре комплекта спутникового интернета STARLINK, систему спутниковой связи «Лансат спутник Ямал 601», шесть генераторов, два квадрокоптера Mavik 3T, усилитель сигнала «Инкубатор 2.0», прицел с тепловизором, строительное оборудование, автозапчасти, форму, медикаменты, продукты питания, средства гигиены и многое другое. Общая сумма сбора составила более девяти миллионов рублей.

Конвой возглавит муниципальный депутат Роман Тикунов. Груз доставят бойцам, которые служат в Запорожской, Курской, Белгородской областях, а также в ЛНР и ДНР. Особое внимание уделят тем, кто обратился за помощью впервые. Все грузы собрали по их просьбам.

«Желаем волонтерам безопасного пути и скорейшего возвращения домой!» — сказал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.