Крупную партию гуманитарного груза передали из Реутова бойцам СВО

В Реутове прошла встреча с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Мероприятие было организовано Фондом социальной поддержки населения наукограда совместно с местной Ассоциацией ветеранов СВО и фондом «Защитники Отечества» и стало важным шагом в укреплении связи между фронтом и тылом.

На встречу прибыли два бойца, находящихся в отпуске. Особое внимание уделили передаче современного оборудования — командиру отделения вручили радиоэлектронные подавители «Ромашка», которые уже доказали свою эффективность на передовой.

«Это оборудование — настоящее спасение для нас, — поделился боец с позывным „Реут“. — Оно значительно повышает нашу боеспособность. От имени всего 16-го и 352-го полков выражаю глубочайшую благодарность Анне Васильевне Бабаловой и администрации Реутова за постоянную поддержку. Такая помощь не просто важна — она спасает жизни».

Гуманитарная помощь, отправленная в зону СВО, стала самой масштабной за последнее время. Впервые в составе груза были три мотоцикла, которые существенно повысят мобильность подразделений. Кроме того, переданы медикаменты от ООО «Ника», газовые баллоны от местного общества инвалидов ВОИ и четыре комплекта радиоэлектронных подавителей «Ромашка».

«Сегодня мы видим, как вся община Реутова объединяется ради поддержки наших защитников. Бизнес, общественные организации и простые жители вносят свой вклад в общее дело. Особенно важно, что помощь становится более адресной и соответствует реальным нуждам бойцов», — отметила руководитель Фонда социальной поддержки населения Анна Бабалова.

Это мероприятие вновь подчеркнуло единство фронта и тыла, а также эффективность системной работы по поддержке участников СВО, которую ведет Реутов. Администрация города планирует продолжать и расширять эту важную миссию.

Напомним, что в Реутове продолжается набор на военную службу по контракту. Подробности о работе Центра подготовки контрактников доступны на сайте контрактмо.рф.

Жители Реутова могут обратиться в военно-учетный стол на улице Ленина, 23 или по телефону 8 (909) 903-54-19.