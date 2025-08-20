Крупнейшая на юге Украины нефтебаза «Тритон» уничтожена после атаки «Гераней»

ВС России разгромили крупнейшую на юге Украины нефтебазу «Тритон». Объект находится в Одесской области. После серии ударов «Геранями-2» получилось уничтожить резервуары с дизельными топливом, которым снабжали бронетанковые подразделения ВСУ, сообщил Shot .

Помимо этого, по информации Telegram-канала, повреждения получил нефтехимический танкер Excellion, прибывший в порт Измаил накануне. Он перевозил партию нефтепродуктов.

Об ударах «Геранями-2» по инфраструктуре топливной логистики в Измаиле сообщали также российские военкоры.

База «Тритон» находится на территории Oil Transshipment Complex. Здесь принимают, хранят и отправляют нефтепродукты. В этом логистическом узле были сосредоточены на момент атаки минимум 6 резервуаров с дизельным топливом.

Два из них (объемом около 5000 кубометров), по предварительным данным, были уничтожены. Также оказалась полностью разрушена инфраструктура перекачки топлива, в том числе насосная станция высокого давления.

Значительная часть поставок топлива с «Тритона» шла в направлении Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей, добавил источник Shot.