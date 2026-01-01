Крупная партия гуманитарных грузов направлена в зону СВО из Химок

В Химках завершилась сбор новогодней партии гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Груз, собранный волонтерами и жителями, в ближайшее время будет доставлен на передовую.

Активисты изготавливают для бойцов необходимые вещи: от теплых вязаных балаклав и одежды до окопных свечей. Параллельно идет сбор медикаментов, средств гигиены, продуктов питания и снаряжения.

Значительный вклад вносят образовательные учреждения города. «Участие в таких акциях — важный элемент патриотического воспитания. Дети осознают, что даже их небольшой труд становится реальной поддержкой для защитников Родины», — отметила директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

Координацией сбора занимается опытный волонтер Виктория Петина (позывной «Еж»), имеющая опыт участия в военных кампаниях. Она подчеркивает, что организовать помощь может каждый. «Главное — желание. Мы начали втроем, а сейчас у нас большая команда единомышленников», — рассказала Петина. Актуальные списки необходимых вещей она регулярно публикует в социальных сетях и городских сообществах.

Особой эмоциональной ценностью обладают письма и рисунки от школьников. «Для детей это способ выразить свою поддержку. Эти искренние послания, мы уверены, дают бойцам дополнительную силу», — сказала директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

В акции приняли участие волонтерские группы «Помощь для СВО» и «Помощь СВОим», фонд «Свои Всегда Рядом», несколько школ, а также множество неравнодушных жителей Химок, объединившихся для общей цели — поддержать военнослужащих в праздничные дни.



