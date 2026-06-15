Круглый стол с ветеранами СВО провели в волонтерском центре в Химках

В Химках в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» прошел круглый стол под руководством главного врача Химкинской клинической больницы и депутата Московской областной думы фракции «Единая Россия» Владислава Мирзонова. Участники — волонтеры, ветераны специальной военной операции и члены их семей — обсудили реализацию Народной программы «Единой России» и ключевые национальные приоритеты развития страны.

Среди ключевых тем — воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Химки стали одним из первых городов, где появился мемориал героям-защитникам спецоперации. В школах уже установили более 20 парт героев, открываются мемориальные доски, проходят уроки мужества и встречи с ветеранами. Проект «Успех V единстве поколений» объединил более 2300 мероприятий для школьников, студентов и активистов — от памятных акций до тематических занятий.

Мирзонов отметил эффективность химкинского добровольческого движения: еще во время пандемии оно показало свою значимость, а с началом СВО масштабы работы выросли.

«Вместе с депутатами, предпринимателями и жителями Химок мы отправили на передовую и на освобожденные территории более 650 тонн необходимых грузов», — подчеркнул он.

Участники также обсудили меры поддержки мобилизованных, контрактников, добровольцев и их семей. Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов обозначил приоритетную задачу: помочь ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни и включиться в общественно-политическую деятельность.

«Важно не просто оказать поддержку, но и дать возможность ветеранам включиться в общественно-политическую жизнь, реализовать себя на новом этапе. Это не только помощь конкретному человеку, но и ценный вклад в развитие общества в целом», — отметил Николай Томашов.

Завершая встречу, организаторы напомнили, что «Единая Россия» формирует Народную программу на 2026–2031 годы. Предложения жителей можно направить через общественные приемные партии и по телефону горячей линии.