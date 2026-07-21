Круглый стол по трудоустройству участников СВО провели в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе состоялся круглый стол, посвященный вопросам трудоустройства ветеранов и инвалидов специальной военной операции. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, Центра занятости населения Московской области, фонда «Защитники Отечества» и института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Участники обсудили действующие меры поддержки работодателей, принимающих на работу ветеранов и инвалидов СВО, а также варианты профессиональной адаптации самих бойцов, включая трудоустройство, переобучение и открытие собственного дела. Было отмечено, что участие бизнеса в этой работе несет не только социальную, но и экономическую пользу: компании получают мотивированных сотрудников и доступ к предусмотренным законодательством льготам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области в рамках своей компетенции готов содействовать ветеранам СВО, которые уже ведут бизнес или планируют открыть свое дело в регионе. Помощь включает правовые консультации, разъяснение порядка взаимодействия с государственными органами, содействие в преодолении административных барьеров, а также рассмотрение обращений по фактам нарушения прав предпринимателей.