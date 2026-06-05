Круглый стол по поддержке участников СВО прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске состоялся экспертный круглый стол местного отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье. Есть результат», посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Секретарь отделения, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ представил развернутый доклад о работе округа в этом направлении.

Он отметил, что в 2022 году на базе МКЦ создан оперативный штаб по оказанию социальной поддержки гражданам, участвующим в СВО, и их семьям. В округе действуют общественные организации: проект «Нара Za СВОих», Центр поддержки участников СВО и их семей, Государственный фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, Ассоциация ветеранов СВО, «Наши люди». За депутатским корпусом закреплены 432 семьи участников СВО. Имена 337 погибших увековечены на мемориале «Черный тюльпан» в парке Памяти, на мемориале в Апрелевке и на «Старом кладбище» Наро-Фоминска.

Народный артист России, депутат Государственной Думы Денис Майданов выступил с отчетом о реализации программы партии в округе за 2021–2026 годы, подчеркнув, что главный ориентир его деятельности — живой диалог с людьми. Депутат Госдумы Отари Аршба рассказал о законах в поддержку участников СВО и их семей — с начала спецоперации принято 164 таких закона. Заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов также представил доклад о проделанной работе за последние пять лет. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов, председатель Совета депутатов округа Геннадий Пензов рассказал о депутатской помощи семьям участников и погибших бойцов.

После официальных выступлений участники смогли поделиться мнениями, пожеланиями и задать вопросы. Так, от молодежи «Молодой Гвардии» поступило предложение о создании в городе нового военно-исторического музея. Круглый стол завершился вручением благодарственных писем главы, Московской областной Думы и Государственной Думы руководителям волонтерских организаций и самим волонтерам.