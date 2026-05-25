Круглый стол по поддержке участников СВО прошел в Химках

В Российской международной академии туризма в Химках обсудили поддержку участников СВО и их семей. Встреча прошла в рамках отчетной кампании по реализации Народной программы партии «Единая Россия».

Участниками обсуждения стали депутат Государственной думы Денис Кравченко, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутат Руслан Шаипов, представители Движения общественной поддержки, Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества». К разговору также присоединились студенты академии.

Основной темой стала помощь военнослужащим и их семьям. Участники обсудили гуманитарную поддержку, патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях страны. Отдельное внимание уделили инициативам, которые могут войти в обновленную Народную программу партии.

«С самого начала СВО партия „Единая Россия“ организовала в Химках сбор и регулярную отправку гуманитарной помощи в зону СВО. Уже отправлено более 650 тонн гуманитарной помощи. Для нас важно не только помогать бойцам и их семьям, но и сохранять память о героях Отечества», — сказал депутат Государственной думы Денис Кравченко.

Он также напомнил, что в 2024 году в Химках по инициативе партийцев установили памятник «Героям-защитникам Отечества». По его словам, работа в этом направлении будет продолжена.

Во время обсуждения участники предложили расширить перечень инициатив в новой редакции Народной программы. Речь шла о дополнительных мерах поддержки военнослужащих, развитии волонтерских проектов, образовательных программ и туристической сферы региона. Студенты академии также представили свои предложения и приняли участие в дискуссии.

«Народная программа — это план действий, который создавался на основе предложений жителей. За последние годы в Химках построили и обновили десятки социальных объектов. Сейчас важно продолжать эту работу и учитывать новые инициативы жителей округа», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Предложить собственную инициативу жители могут через сайт естьрезультат.рф, в общественных приемных партии или по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.