Круглый стол для участников СВО и их семей провели в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском округе состоялось мероприятие «Круглый стол для участников СВО и членов их семей». На встрече рассмотрели проблемные вопросы, которые возникают у военнослужащих по возвращению к мирной жизни, а также у членов семей погибших и без вести пропавших.

На мероприятии присутствовали профильные заместители, руководители структурных подразделений и представители территориальных органов управления, руководители экспертных составов, врач по медико-социальной экспертизе, начальник социального и пенсионного обеспечения военного комиссариата Московской области, директор местного отделения МФЦ, заведующий отделом социального обеспечения Окружного управления социального развития, руководитель Центра поддержки участников СВО и членов их семей, а также координатор государственного фонда «Защитники отечества» Светлана Алиферова.

В формате диалога обсудили получение удостоверений членов семьи погибшего и страховых выплат по гибели, прохождение медико-социальной экспертизы, предоставление льготных путевок в санатории России для участников СВО и оформление положенных льгот через Госуслуги.

Каждому уделили необходимое время, помогли разобраться в проблемах и дали ответы на волнующие вопросы.