Бойцы ВС РФ поразили бронетехнику ВСУ в районе Гуляйполя. Об этом сообщил сайту телеканала « Звезда » корреспондент Андрей Вакула.

Специалисты выявили позиции противника во время воздушной разведки. Следующий этап — использование артиллерии и ударных дронов.

«Остановили, сбив ему гусеницу. Естественно, танк перестал свое движение. И туда полетело „изделие-51“, это „Ланцет“. Танк был уничтожен. Он сгорел полностью дотла», — рассказал техник-оператор БПЛА с позывным Поп.

Артиллерийские подразделения же применили самоходные гаубицы, из которых велась интенсивная стрельба по складам боеприпасов.