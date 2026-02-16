Координационное совещание ветеранских организаций прошло в Солнечногорске

В «Музее ратной славы Солнечногорья» прошло координационное совещание ветеранских организаций. Участники обсудили совместную работу по поддержке бойцов СВО и их семей, вопросы увековечения памяти и патриотического воспитания молодежи.

Во встрече приняли участие глава городского округа Константин Михальков, руководство Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, «Боевого братства», «Офицеров России», «Комитета семей воинов Отечества», «Промышленников и предпринимателей городского округа Солнечногорск», Герои России, кавалеры орденов, участники боевых действий, представители депутатского корпуса, прокуратуры, военного комиссариата, общественной палаты, благочиния, волонтерских движений.

Основной темой стало выстраивание системного взаимодействия для более эффективного решения самых разных задач.

«У каждого из вас — свой уникальный опыт. А у власти есть ресурсы и полномочия. Поодиночке мы сильны, а вместе — непобедимы. Договорились твердо: администрация будет встраивать ваши инициативы в муниципальные программы под эгидой Координационного совета ветеранов. В ближайшее время сделаем дорожную карту по реабилитации, соцподдержке, помощи семьям. С понятными сроками и ответственными лицами», — сказал Константин Михальков.

Также стороны рассмотрят возможность подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией муниципалитета и общественными организациями.